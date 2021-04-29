ضبط 164 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 84 ألف حكم خلال 24 ساعة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 164 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي متنوع، خلال 24 ساعة.



وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



وأسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها مساعد وزير الداخلية للأمن العام اللواء علاء الدين سليم، خلال 24 ساعة، عن ضبط 164 قطعة سلاح ناري بحوزة 147 متهما، شملت (11 بندقية آلية، 27 بندقية خرطوش، 8 طبنجات، 118 فردا محليا، 430 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزائن متنوعة، 195 قطعة سلاح أبيض).



ونفذت الحملات 84 ألف حكم قضائي متنوع بإجمالي 6228 محكوما عليهم، وضبطت تشكيلين عصابيين ضما 5 متهمين إرتكبوا 9 حوادث متنوعة ، 180 قضية مخدرات بإجمالي 194 متهم، ضُبط خلالها 49 كيلو مخدرات، 26 متهما ومراقبا هاربا، 19 متهما بالبلطجة، 338 دراجة نارية مخالفة، 21 ألف مخالفة مرورية متنوعة، فضلا عن فحص 54 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 10 منهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.