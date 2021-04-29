رئيس الأركان الفرنسى يتعهد بمعاقبة 18 جنرالا وقعوا بيانا بشأن تفكك البلاد

أعلن رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرانسوا لوكوانتر، مساء الأربعاء، أن الجنود الفرنسيين الذين وقعوا مقالا مثيرا للجدل يدين «تفكك» فرنسا، معرضون للطرد أو لعقوبات تأديبية.

وقال الجنرال لوكوانتر، لصحيفة «لو باريزيان» اليومية: إن الجنرالات الـ18 من «القسم الثانى» الذين وقعوا العريضة، معرضون للشطب أى للإحالة على التقاعد الإجبارى.

وأضاف: «كل هؤلاء الضباط سيمثلون أمام مجلس عسكرى أعلى، وفى نهاية هذا الإجراء، فإن رئيس الجمهورية هو الذى يوقع مرسوم الشطب»، متابعا: «أتمنى أن يقدموا طلبا للتقاعد».

وردا على سؤال الصحيفة الفرنسية، بتشبيه المقالة بانقلاب الجنرالات الفرنسيين خلال حرب الجزائر قبل نحو 60 عاما، رفض لوكوانتر هذا التشبيه قائلا: «ليس هناك أدنى إغراء من هذا النوع».

وأوضح رئيس الأركان الفرنسى أنه سيفرض على الجنرالات الـ18 وهم من بين مئات الموقعين «عقوبات تأديبية عسكرية»، متحدثا عن «عقوبات أشد على كبار المسئولين»، مشددا على أنه «كلما زادت المسئوليات، زاد الالتزام بالحياد وتمثيل القدوة».

ونفى الجنرال لوكوانتر وجود أى تطرف يمينى داخل الجيش الفرنسى، مؤكدا أن «الجيش جمهورى وليس مسيسا، وإنه يعكس صورة المجتمع الفرنسى»، مستنكرًا «محاولة التلاعب غير المقبول» بالمؤسسة العسكرية من قبل الجنرالات الموقعين.

ونشرت مجلة «فالور أكتويل» الأسبوعية، مقالا وقعه «عشرون جنرالا ومائة ضابط رفيع المستوى وأكثر من ألف جندى آخر»، تضمن دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدفاع عن الوطنية.

ويدين هؤلاء العسكريون «التفكك» الذى يضرب الوطن و«يتجلى، عبر شىء من معاداة العنصرية، بهدف واحد هو خلق حالة من الضيق وحتى الكراهية بين المجموعات»، معتبرين أنه «تفكك يؤدى مع الإسلاموية وجحافل الضواحى، إلى فصل أجزاء عديدة من الأمة لتحويلها إلى أراضٍ خاضعة لعقائد تتعارض مع دستورنا».

وأضاف العسكريون «نحن مستعدون لدعم السياسات التى ستأخذ فى الاعتبار حماية الأمة».