ضبط 3 متهمين بفتح وغلق مزلقان سكة حديد أثناء مرور القطارات بقنا

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهمين بفتح وغلق مزلقان سكة حديد أثناء مرور القطارات بقنا.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فتح وغلق مجموعة أشخاص أحد المزلقانات أثناء مرور قطارات السكك الحديدية بقنا.

وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إلى أن مرتكبى الواقعة 3 أشخاص، وقد أمكن تحديد وضبط اثنين منهم (طالبان – مقيمان بدائرة المركز).

وبمواجهتهما قررا ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثالث، وعللا ذلك لمساعدة عامل المزلقان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتكثيف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.