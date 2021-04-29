محافظ الفيوم يتفقد شوارع المدينة ويوجه بتكثيف الحملات المكبرة لرفع الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم، عدداً من المناطق والأحياء بمدينة الفيوم، موجهاً مدير الأمن بتكثيف الحملات المكبرة لرفع الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ شملت شوارع السنترال، وأحمد شوقي، وبطل السلام، ومناطق الشيخ حسن، والساحة الشعبية، وحي جنوب، والشيخ شرف الدين، والصوفي، والشيخ سالم، لافتاً إلى رصد عدد من المقاهي تقدم الشيشة بالمخالفة للمواطنين.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم بتشكيل ٤ فرق للقيام بحملات مكبرة بجميع أحياء المدينة، لرفع إشغالات المحال التجارية وغلق المقاهي المخالفة التي تقدم الشيشة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق، والمرور.

وأضاف، أن المحافظ ومدير الأمن ترأسا حملة مكبرة بميدان المسلة للتأكد من التزام سائقي وركاب سيارات الأجرة بارتداء الكمامة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، لافتاً إلى تحرير عدد من الغرامات للمخالفين.