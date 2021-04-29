 بيونتك تطلب ترخيصا لاستخدام لقاحها المضاد لكورونا للأطفال من سن 12 عاما - بوابة الشروق
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بيونتك تطلب ترخيصا لاستخدام لقاحها المضاد لكورونا للأطفال من سن 12 عاما

د ب أ
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 12:32 م | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 12:32 م

أعلنت شركة بيونتك الألمانية لتصنيع اللقاحات، اليوم الخميس، أنها سوف تطلب ترخيصا لاستخدام لقاحها المضاد لمرض "كوفيد-19"، للأطفال من سن 12 عاما في الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم الشركة، إنه من المحتمل أن يتم تقديم الطلب "خلال الأيام القليلة المقبلة" إلى وكالة الأدوية الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، ذكرت مجلة "دير شبيجل" الإخبارية أنه من المقرر أن يتم تقديم الطلب يوم الأربعاء المقبل.

ومن جهته، قال رئيس شركة "بيونتك" يوجور ساهين: "قدمنا بيانات الدراسة الخاصة بمن تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، من أجل الموافقة عليها في الولايات المتحدة؛ أما في أوروبا نحن في الخطوات الأخيرة"، بحسب ما نقلته "دير شبيجل".

وعادة ما تستغرق عملية الموافقة في وكالة الأدوية الأوروبية بضعة أسابيع فقط.

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