مصدر أمني ينفي صدور أية قرارات بإغلاق الطرق في شم النسيم حتى الآن

نفى مصدر أمني صدور أية قرارات بإغلاق الطرق أو تحويل مسار بعضها بالتزامن مع احتفالات شم النسيم 2021 حتى الآن.

وأكد المصدر، لـ"الشروق"، أن ما يتم تداوله على السوشيال ميديا منذ مساء أمس وحتى ظهر اليوم الخميس عن إغلاق الطرق لا أساس له من الصحة.

وأضاف المصدر أنه لم تصدر أيضا أية تعليمات بتحويل مسار الطرق المؤدية إلى الحدائق أو الكورنيش في المحافظات المختلفة أو المدن الساحلية كما يتم تناقله على مواقع التواصل، وهو ما حدث العام الماضي لنفس المناسبة.

وأوضح أن الأجهزة المعنية تطبق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بكل حسم، وتحرر مخالفات يوميا لغير الملتزمين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تصميما"، يشير إلى إغلاق الطرق خصوصا الساحلية في شم النسيم منعا لسفر المواطنين وتكدسهم في ظل الظروف الراهنة الخاصة بجائحة كورونا، لكنه يعود للعام الماضي 20 أبريل 2020.

يذكر أن الحكومة قررت العام الماضي، فرض إغلاق كامل للمحال التجارية ومراكز التسوق والمناطق العامة ووسائل النقل العام، خلال عطلة "شم النسيم"، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أعلنت وزارة الداخلية العام الماضي أيضا، إغلاق طرق الكورنيش بالمحافظات وعدم السماح بانتظار السيارات بها، مع توفير المسارات البديلة، مع تسيير حركة السيارات بكورنيش القاهرة والجيزة وأسيوط مع منع الانتظار.