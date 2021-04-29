سابك السعودية تربح 4860 مليون ريال بنهاية الربع الأول من 2021

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والتي تعد أكبر منتج للبتروكيماويات والأسمدة والصلب في منطقة الشرق الأوسط، تحقيقها أرباحا قدرها 4860 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر 1050 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي يعود إلى ارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات، مشيرة إلى أنه في الربع الأول من العام الماضي تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1ر1 مليار ريال سعودي.

ولفتت الشركة إلى أن حقوق المساهمين "بعد استبعاد حقوق الأقلية" بنهاية الفترة قد بلغت 43ر171 مليار ريال.