العراق يبحث استيراد الغاز المصري عبر الأراضي السورية

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، اليوم الخميس، حرص بلاده على تعزيز علاقاته مع دول الجوار ودول المحيط العربي ودول العالم في جميع المجالات ولاسيما قطاعات النفط والغاز والطاقة وبما يخدم المصالح المشتركة وينمي الاقتصاد الوطني ويطور صناعته النفطية.

وقال عبد الجبار، في تصريح صحفي بعد اجتماعه اليوم، مع وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة، إنه تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وهناك نقاط إلتقاء ورؤى مستقبلية حول مدى الاستفادة من وفرة الغاز المصري ونقله عبر الأراضي السورية وتعزيز التعاون المشترك في قطاعات النفط والطاقة والتدريب وتبادل الخبرات.

وأضاف أنه سيتم تشكيل اللجان الفنية لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

بدوره، قال الوزير السوري إن المباحثات قد تضمنت مناقشة مجموعة من الأفكار والرؤى لمشاريع مستقبلية وعمق العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين في مجال النفط والطاقة.