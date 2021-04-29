 إصابة 6 إثر انفجار استهدف موظفين في شركة توزيع الكهرباء بأفغانستان - بوابة الشروق
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إصابة 6 إثر انفجار استهدف موظفين في شركة توزيع الكهرباء بأفغانستان

كابول - د ب أ
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 9:39 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 9:39 ص

أصيب 6 أشخاص في انفجار وقع صباح اليوم الخميس، واستهدف سيارة كانت تقل موظفين يعملون في شركة توزيع الكهرباء في البلاد "دا أفغانستان بريشنا شيركات"، بإقليم نانجارهار شرقي البلاد، بحسب ما قالته الشركة في بيان لها.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية، أن الحادث وقع في حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، في المنطقة الثالثة بمدينة جلال أباد، بحسب ما ورد في البيان الذي أوضح أن هناك "أربعة من العاملين في شركة (دا أفغانستان بريشنا شيركات) ومدنيين اثنين، بينهم امرأة، أصيبوا".

وجاء في البيان أنه قد تم نقل المصابين إلى مستشفى حكومي لتلقي العلاج.

ولم يعلق مسؤولو الأمن المحليون على الانفجار.

كما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.


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