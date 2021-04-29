برلماني: الموافقة على إنشاء وحدة قيء دموي ومناظير بمستشفى حميات كفرالدوار

أعلن النائب محمود عادل شعلان، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر كفر الدوار، موافقة وزير الصحة والسكان على إنشاء وحدة قيء دموي ومناظير بمستشفى حميات كفر الدوار بمحافظة البحيرة، لخدمة أبناء الدائرة.

وجاء ذلك ردًا على الطلب المقدم من النائب محمود عادل شعلان، للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالموافقة بإنشاء وحدة قيء دموي ومناظير بمستشفى حميات كفر الدوار، لتخفيف العبء عن المرضي من أهالي الدائرة والمراكز المجاورة.

وقال شعلان، في بيان له اليوم الخميس، إن قطاع الرعاية العلاجية بالوزارة وبالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية، أفاد بتوفير وحدة منظار هضمي علوي اوليمبس 240 وجاري التأكد من صلاحية الأصناف من الناحية الفنية واتخاذ الإجراءات القانونية، طبقًا للوائح والقرارات المنظمة وجاري الانتهاء من تلك الإجراءات وسيتم تشغيل الوحدة فورًا.