العراق يفتتح معملي البتروكيمياويات والحديد والصلب في البصرة العام الجاري

تفتتح وزارة الصناعة والمعادن العراقية خلال العام الحالي معملي البتروكيمياويات والحديد والصلب بمحافظة البصرة، مؤكدة أن تلك المشاريع تسهم بتوفير المواد الأولية والعملة الصعبة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة مرتضى الصافي لصحيفة "الصباح" العراقية في عددها الصادر اليوم الخميس إن "الاعمال المتعلقة باعمار وتأهيل معملي البتروكيمياويات والحديد والصلب، بلغت مراحل متقدمة".

وأشار إلى أن "افتتاحهما سيسهم في دعم الصناعة الوطنية إضافة إلى توفير المواد الخام الداخلة في عدد كبير من الصناعات المختلفة، فضلا عن توفير العملة الصعبة المستخدمة في استيرادها من خارج البلاد".

وكانت وزارة الصناعة قد أعلنت العام الماضي، أن محافظ البصرة قدم دعما ماليا بمبلغ 50 مليار دينار لإكمال مشروع مصنع الحديد والصلب المتوقف منذ 15 عاما، كما أن هناك تعاونا مع وزارة النفط وشركة (شل) الأمريكية لوضع مخططات مشروع (النبراس) للبتروكيمياويات في البصرة الذي يعد من أكبر المشاريع في البلاد.

وبين الصافي أن "العمل يجري أيضا على قدم وساق لتنفيذ الأعمال المتعلقة بانشاء مدينة صناعية متكاملة في محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "أهمية افتتاح هذا المشروع تكمن بتوفيره فرص العمل لابناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها".

وأفصح الصافي عن أن "الوزارة تلقت عروضا مستمرة من عدد من دول الجوار لشراء منتجاتها المختلفة"، معلنا أنها "صدرت أربعة أصناف من المواد التي تنتجها الشركة العامة للصناعات التعدينية إلى دولة الامارات، وهي الأسفلت، والبرايم كوت، والبلاكرايم، والكاد باد".