الزمالك يسعى للمحافظة على الصدارة بمواجهة المقاولون العرب في الدوري

يسعى الزمالك لمواصلة الانتصارات والاستمرار في تصدر جدول المسابقة عندما يلتقي المقاولون العرب، اليوم الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الأول برصيد 39 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن غريمه التقليدي الأهلي الذي يتبقى له مباراتين أقل من أبناء القلعة البيضاء وحال تحقيقه الفوز فيهما يتصدر على حساب الزمالك بفارق 3 نقاط.

ويأمل لاعبو الزمالك في مواصلة الانتصارات للابتعاد بالصدارة في ظل إمكانية تعثر الأهلي في أحدى مبارياته المقبلة وهو ما سيشعل الصراع على لقب الدوري في الموسم الحالي.

ويفتقد الزمالك لجهود حارسه محمد أبو جبل ومحمد عبد الشافي بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لمحمود حمدي الونش للإصابة وسيف الدين الجزيري.

على الجانب الأخر يحتل المقاولون العرب المركز الـ13 في ترتيب الدوري الممتاز، حيث لم يحصد الفريق سوى 18 نقطة من 18 مباراة ويبتعد بفارق 4 نقاط فقط عن أولى مراكز الهبوط الذي يحتله الإسماعيلي في المركز الـ16.