فيتنام ترفض حظر الصين لصيد الأسماك بالمياه المتنازع عليها

رفضت الحكومة الفيتنامية، اليوم الخميس، قرار الصين بحظر صيد الأسماك في مياه بحر الصين الجنوبي، داعية بكين إلى الامتثال للقوانين الدولية.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية دون خاك فيت في إفادة صحفية اليوم الخميس إن "فيتنام ترفض، وترفض بشدة قرار الصين الأحادي الجانب".

وأضاف أن "موقف فيتنام هو أن الإجراءات المتخذة للحفاظ على الموارد البيولوجية يجب تنفيذها وفقا للقواعد ذات الصلة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار دون المساس بحقوق السيادة والولاية القضائية للدول الأخرى".

وأضاف أن الإجراء الصيني يمس سيادة فيتنام، بما في ذلك على جزر باراسيل، وينتهك القانون الدولي.

وأعلنت الصين يوم الثلاثاء الماضي فرض حظر على عمليات الصيد في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، بما في ذلك أجزاء من خليج تونكين والمياه المحيطة بجزر باراسيل، على أن يبدأ الحظر اعتبارا من السبت وحتى 16 سبتمبر، مشيرة إلى وجود مخاوف تتعلق بالحفاظ على البيئة، حسبما ذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء، المملوكة للدولة.