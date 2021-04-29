 روسيا: 25 مليون هجمة إلكترونية استهدفت كأس العالم لكرة القدم عام 2018 - بوابة الشروق
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روسيا: 25 مليون هجمة إلكترونية استهدفت كأس العالم لكرة القدم عام 2018

أ ش أ
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 5:11 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 5:11 ص

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، رصدها لنحو 25 مليون هجمة قرصنة إلكترونية من خارج البلاد كانت تهدف إلى تعطيل كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

وحذر المندوب الرئاسي الخاص لشئون التعاون الدولي للأمن الإلكتروني أندريه كروتسكيخ، حسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - من أن النشاطات الخبيثة باستخدام التكنولوجيا ارتفعت بشكل ملحوظ إلى ملايين وربما مليارات الهجمات الإلكترونية.
وأضاف المندوب الرئاسي الروسي: "فيما يخص كأس العالم لكرة القدم الذي عُقد في روسيا، تم شن 25 مليون هجمة إلكترونية ضدنا، ويعني ذلك أن الوضع يتفاقم سريعا"، مضيفا أن الدول العظمى في المجال الإلكتروني مثل الصين والهند وباكستان والبرازيل جميعهم يتفهمون ذلك.

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