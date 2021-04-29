 شرطة مقدونيا الشمالية تعلن تفكيك شبكة تهريب كبرى - بوابة الشروق
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شرطة مقدونيا الشمالية تعلن تفكيك شبكة تهريب كبرى

أ ش أ
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 5:02 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 5:02 ص

أعلنت الشرطة في مقدونيا الشمالية اليوم الأربعاء، تفكيك شبكة إجرامية كبرى متورطة في تهريب المخدرات والأسلحة والذخائر.

وأوضح المتحدث باسم الداخلية طوني أنجلوفسكي- وذلك حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- أنه تم القبض على تسعة أشخاص بينهم ضابط شرطة عقب مداهمة عشرات المنازل والمواقع قرب العاصمة "سكوبي" ومدينة "سفيتي نيكولا" بوسط البلاد.
وأوضحت الشرطة أن العملية أعقبت تجهيزات امتدت لشهور تم خلالها توثيق أكثر من 20 قضية تهريب، لافتة إلى أن هذه الشبكة مرتبطة بشبكة أخرى ضبطتها السلطات في نوفمبر الماضي.

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