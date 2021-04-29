الصين تدعو إلى تعزيز جهود التسوية السياسية للأزمة السورية

دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "جينغ شوانغ" إلى تعزيز جهود التسوية السياسية للأزمة السورية وتخفيف معاناة الشعب السوري.

وقال شوانغ –في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم /الخميس/- إنه "ينبغي على الأمم المتحدة مواصلة مساعيها الحميدة والالتزام بالعملية السياسية التي يقودها السوريون ويملكها السوريون. وينبغي على المجتمع الدولي تكثيف جهوده للسعي إلى إيجاد حل سياسي والدفع من أجل وضع نهاية مبكرة للأزمة السورية".

وأضاف "تدعو الصين جميع الأطراف في سوريا إلى الانخراط والتشاور عن كثب مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن والتوصل إلى توافق حول الترتيبات الخاصة بالدورة السادسة للجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن. وينبغي أن تظل اللجنة، في عملها، مستقلة وبمعزل عن التدخل الخارجي".

وتابع "بالنسبة لإعلان سوريا إجراء انتخابات عامة الشهر المقبل، فإن بكين تدعو المجتمع الدولي إلى احترام سيادة سوريا واختيار شعبها، وأن مستقبل سوريا ومصيرها يجب أن يقررهما الشعب السوري نفسه".. مشيرا إلى أن إنهاء الاحتلال الخارجي والقضاء على القوى الإرهابية شرطان أمنيان ضروريان لإيجاد حل سياسي للمشكلة السورية، لاسيما وأن العديد من أعضاء مجلس الأمن الدولي يعتريهم القلق إزاء الأنشطة الإرهابية داخل سوريا وخطر امتدادها، وأنه على المجتمع الدولي أن يعمل معا وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي لمكافحة القوى الإرهابية في سوريا.

ولفت شوانغ إلى أهمية تعزيز المجتمع الدولي للإغاثة الإنسانية في سوريا وتخفيف معاناة الشعب السوري بشكل فعال، وأن ترفع وكالات الأمم المتحدة حجم المساعدات الغذائية ومساعدة سوريا على الحفاظ على بنيتها التحتية الزراعية مثل إمدادات المياه والكهرباء.