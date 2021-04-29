روبرت كوخ يحذر من التسرع في إصدار استنتاجات تتعلق بسلالة كورونا الهندية

حذر معهد "روبرت كوخ" الألماني من التسرع في إصدرا استنتاجات تتعلق بمدى انتشار سلالة كورونا المتحورة “بي 1.617” (B.1.617) في الهند في ظل الوضع المزري لانتشار الفيروس هناك.

وقال رئيس المعهد لوتار فيلر، وهو عالم أحياء دقيقة، اليوم الخميس بالعاصمة برلين: "لا يمكننا في الوقت الحالي أن نثبت بشكل نهائي إذا ما كان الفيروس ينتشر بشكل أسرع أم لا"، لافتا إلى أن سلالات كورونا الأخرى لها تأثير في الهند أيضا، ولكن هناك بيانات محدودة فحسب، وأوضح أن هناك فحوصات معملية أولية بشأن عن هذه السلالة، "ولكنها ليست الفحوصات التي تقلقنا بشكل كبير".

وأوضح فيلر أنه بشكل إجمالي ليس من السهل إدراك ما يحدث في الهند، وأشار أيضا إلى أنه تم تخفيف إجراءات الوقاية هناك.

وصرح فيلر بأنه لم يتم اكتشاف سوى "حالات فردية" من السلالة الهندية في ألمانيا. وبحسب تقرير المعهد الذي تم نشره مساء أمس الأربعاء، هناك حاليا 22 حالة في جميع أنحاء ألمانيا.