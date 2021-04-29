اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش

حدد اتحاد الكرة الموعد الرسمي لمباراة كأس السوبر المحلي والتي ستجمع الأهلي ضد طلائع الجيش.

ويلاقي الأهلي (بطل الدوري وكأس مصر) مع وصيف الكأس طلائع الجيش في الأول من شهر يوليو على ستاد القاهرة الدولي بالساعة السابعة مساء.

اتحاد الكرة كان قد أعلن اليوم الخميس بقية مواعيد مباريات الدوري العام حتى نهايته من 22 إلى 34 المباراة الختامية30 من شهر سبتمبر.

وتقام مباريات الجولة 22 في الفترة 14 إلى 19 مايو بينما الجولة التالية من 19 إلى 25 من الشهر نفسه، بينما الجولة 24 تقام في الفترة من 24 إلى 28 مايو قبل التوقف الدولي.

وتلعب مباريات كأس مصر في الفترة من 28 إلى 30 مايو على أن ينطلق معسكر المنتخب في الفترة من 31 مايو إلى 15 يونيو.

ويتم استئناف مسابقة الدوري بالجولة 25 عقب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وتقام الجولة في يومي 17 و18 يونيو.