نيبال تسجل 4774 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 4 آلاف و774 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في نيبال خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 312 ألفا و699 حالة، كما تم تسجيل 17 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و211 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في نيبال الدكتور جاجشور جوتام -في تصريح نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية- إن الطلب على الأكسجين للأغراض الطبية زاد ثلاثة أضعاف خلال الأسبوع الماضي، مضيفا أنه تم العثور على بعض الأسطوانات معيبة بسبب أساليب التخزين السيئة، وأن المواطنين بدأوا في تخزين الأسطوانات بعد التطورات التي تشهدها الهند المجاورة.

وطلبت وزارة الصحة النيبالية من جميع الأطباء والعاملين في المجال الصحي قطع الاجازات والعودة فورا إلى العمل للمساعدة في مواجهة الزيادة في حالات الإصابة.