جبر: وزيرة التضامن لديها مشروعات كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ مصر

قال الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن وزيرة التضامن هي المسئولة عن إعانة الأسر الفقيرة، وإعانة المرأة المعيلة، ومحدود الدخل، والأكثر احتياجا، مؤكدا أن هذا الجانب مهم جدا في حياة المصريين، وذلك لأن الحياة في مصر تسير علي اتجاهين، مساعدة جميع فئات المجتمع، وتقديم أقصي درجات الرعاية الكاملة لمحدودي الدخل.

وأوضح جبر، خلال الجلسة الحوارية التى عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مساء اليوم، أن وزيرة التضامن لديها مشروعات كبيرة جدا وغير مسبوقة في تاريخ مصر واثبتت أن هذا الوطن مسئول عن جميع أبنائه ويقدم رعاية خاصة للمحتاجين أكثر من غيرهم.