ترامب: أفكر بجدية فى الترشح مجددا لرئاسة الولايات المتحدة

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يبحث جديا الترشح للرئاسة مرة أخرى.

وفى مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس بيزنس"، أضاف ترامب :" استطلاعات الرأى تشير إلى أن الجميع يريد منى أن أفعل ذلك، وأنا أفكر 100% بشأن الترشح وسأفعل، واعتقد أن هذا سيكون ناجحا للغاية".

وفى وقت سابق، أعرب ترامب عن إمكانية مقاضاة شبكة سى إن إن، بسبب ما تردد حول عملها لخسارته فى الانتخابات الرئاسية الماضية، بحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك.

وقال ترامب إن محاميه لا يستطيعون حتى تصديق مضمون مقاطع فيديو فى مشروع "فيريتاس"، التى تظهر موظف في شبكة "سى إن إن" يقول إنها عملت لهزيمة ترامب فى الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

كما اتهم الرئيس السابق خليفته جو بايدن بأنه أخذ الفضل فى الاستجابة الأمريكية، التى تحسنت كثيرا لأزمة كورونا، بحسب ما ذكرت نيوزويك.

وجاءت انتقادات ترامب بعدما ألقى بايدن خطابه أمام الكونجرس فجر اليوم يستعرض فيه إنجازاته خلال أول 100 يوم له فى المنصب، وطموحاته لمزيد من التشريعات والعمل الحكومى.

واستهدف ترامب بايدن بسبب اقتراحاته لزيادة الضرائب على الأغنياء وسياسته إزاء الصين وتدفق المهاجرين غير الموثقين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.