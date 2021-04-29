يويفا ينضم لحملة مقاطعة وسائل التواصل الإجتماعي احتجاجا على العنصرية

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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الانضمام إلى الأندية الرياضية الإنجليزية والمؤسسات الرياضية في مقاطعة وسائل التواصل الإجتماعي احتجاجا على العدوانية والعنصرية المنتشرة هناك.

وذكر يويفا اليوم الخميس أنه سيلتزم الصمت عبر منصاته الرقمية بدءا من عصر الجمعة وحتى مساء الاثنين.

وقال الكسندر سفيرين رئيس يويفا "هناك إهانات داخل الملعب وعبر وسائل التواصل الإجتماعي، هذا أمر غير مقبول وينبغي وقفه بمساعدة السلطات العامة والتشريعية ومشاهير وسائل التواصل الإجتماعي".

وأضاف "السماح لثقافة الكراهية للنمو مع الإفلات من العقاب أمر خطير، خطير للغاية ليس فقط لكرة القدم ولكن للمجتمع ككل".

وأشار " لقد سئمنا من هؤلاء الجبناء الذين يختبئون وراء هويتهم لنشر ايديولوجياتهم الضارة ".

وفي إنجلترا، قرر الاتحاد الإنجليزي وأندية الدوري الممتاز ومؤسسات رياضية أخرى غلق حساباتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي في وقت واحد ، مع مطالبة شركات التواصل الإجتماعي بمواجهة التمييز والعنصرية بشكل أكبر بجانب تشديد التشريعات.

وينضم ناديا هوفنهايم وسانت باولي الألمانيان إلى قائمة الأندية والمؤسسات الأجنبية المشاركة في هذه المبادرة.