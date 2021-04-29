تقرير: زيمبابوي غير قادرة على الوفاء بموعد دفع تعويضات للمزارعين البيض

لن تفي زيمبابوي بالموعد النهائي لدفع 75. 1 مليار دولار للمزارعين التجاريين البيض السابقين الذين طردوا من أراضيهم قبل عقدين من الزمن بسبب نقص الأموال، حسبما ذكرت صحيفة بيزنس تايمز في تقرير.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن تقرير الصحيفة التي تتخذ من هراري مقرا لها أن رئيس اتحاد المزارعين التجاريين، أندرو باسكو، قال إن الحكومة أبلغت الاتحاد بأنها غير قادرة على تلبية الشروط الأولية لاتفاقية التعويضات العالمية بقيمة 5. 3 مليار دولار والموقعة في يوليو.

ونصت الاتفاقية على أن يحصل المزارعون الذين صودرت أراضيهم على نصف الأموال في غضون عام والباقي على أربعة أقساط متساوية سنويا.

ونقلت الصحيفة عن باسكو قوله إن اتحاد المزارعين وافق على التأجيل، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على تعديل للاتفاقية خلال الأسبوع المقبل.

ولم يرد وزير الخزانة جورج جوفاماتانجا، على الفور على اتصالات على هاتفه المحمول للحصول على تعليق.