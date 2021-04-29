 فيديو.. رجل يوقف سيارة تتحرك بعشوائية في العاصمة الألبانية على طريقة هوليوود - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. رجل يوقف سيارة تتحرك بعشوائية في العاصمة الألبانية على طريقة هوليوود

هديل هلال
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 2:39 م | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 2:40 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تمكن أحد المشاة من إيقاف سيارة كانت تتحرك بطريقة عشوائية خطيرة وسط حشد كبير من الناس في إحدى ساحات العاصمة الألبانية تيرانا.

وأظهر مقطع الفيديو محاولات فاشلة لعدد من الأشخاص بمن فيهم الحراس من إيقاف السيارة التي جلس داخلها سائق تبين لاحقا بأنه كان يقودها تحت تأثير المخدرات.

وصورت الكاميرات كيف قفز شاب داخل السيارة المتحركة من خلال النافذة على طريقة أفلام هوليوودية فأجبر السائق على إيقافها.

وقالت الشرطة الألبانية إن السائق البالغ من العمر 32 عاماً اصطدم سابقا بـ3 سيارات أخرى في أجزاء مختلفة من المدينة.


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