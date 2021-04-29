قوات الناتو تجري أكبر تدريبات عسكرية مشتركة منذ الحرب العالمية الثانية

أعلن مسئول بالجيش الأمريكي اليوم الخميس، أن قوات منظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" بدأت تدريبات عسكرية مشتركة في ألبانيا بالتعاون مع آلاف القوات العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية ودولا أخرى.

وقال الكولونيل جوزيف سكوكا، حسبما ذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن التدريبات، التي تجرى سنويا، تعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية في دول غرب البلقان، مضيفا أن ألبانيا "حليف مخلص لناتو منذ 2009 وشريك أمني له قدره على المستوى الإقليمي والعالمي".

وأشار سكوكا، إلى أن ألبانيا تلعب دورا حساسا في تدريبات "المدافع-أوروبا 2021"، حيث يتم إجراء عمليات لوجيستية مشتركة عابرة للبحار في ميناء مدينة "دوريس" لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، قائلا: "هذه المهمة التاريخية تعزز قدرتنا كشريك أمني استراتيجي في غرب البلقان ومناطق البحر الأسود".

وأوضحت الشبكة أنه تم نشر القوات الأمريكية منذ 26 أبريل الجاري تمهيدا لمشاركتهم في تدريبات عسكرية في خمسة قواعد برية وبحرية وجوية في ألبانيا تستمر حتى 10 يونيو المقبل.

يذكر أن أغلب دول غرب البلقان، ومن بينهم ألبانيا وكرواتيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود أعضاء بمنظمة ناتو.