بايدن: الحكام الطغاة في العالم يراهنون على زوال الديمقراطية الأمريكية

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام جلسة مشتركة للكونجرس اليوم الخميس، (الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة) خطابا تناول فيه العديد من النقاط التي تعاملت معها إدارته خلال الأيام الـ 100 الأولى في منصبه.



وقال بايدن إن محاولة التمرد التي شهدتها البلاد في 6 يناير الماضي في مبنى الكابيتول، كانت "أزمة وجودية واختبار للديمقراطية"، مشددا على أن "النضال لم ينته بعد" وأن "مسألة ما إذا كانت ديمقراطيتنا ستستمر طويلا هي مسألة قديمة وعاجلة على حد سواء"، وفقا لشبكة (سي إن إن).

وحذر بايدن في كلمته من أن "الحكام الطغاة في العالم" يراهنون على زوال الديمقراطية الأمريكية.

وأشار بايدن في كلمته إلى الحرب العالمية الثانية ودعوة الرئيس الأسبق فرانكلين روزفلت للأمريكيين للقيام بدورهم، قائلاً: "هذا كل ما أطلبه: أن نقوم بدورنا .. إن الحكام المستبدين لن يفوزوا بالمستقبل، ولكننا سنفعل ذلك ... أمريكا ستفعل".

ووجه الرئيس بايدن مرة أخرى نداء إلى الكونجرس للعمل على السيطرة على الأسلحة النارية. وطالب في كلمته بسد الثغرات المطلوبة في قانون شراء البنادق، ودعا إلى حظر الأسلحة الهجومية ذات القدرات العالية".

وحول قضية الهجرة وصفها بايدن بأنها "ضرورية لأمريكا" ، ودعا المشرعين إلى اتخاذ إجراءات لإصلاح نظامها وقال "لأكثر من 30 عاما، تحدث السياسيون عن إصلاح نظام الهجرة ولم يفعلوا شيئا حيال ذلك. لقد حان الوقت لإصلاحه".

وقال بايدن : "الآن - بعد 100 يوم فقط - يمكنني أن أبلغ الأمة بأن أمريكا تتحرك مرة أخرى ، لتحول الخطر إلى إمكانية والأزمة إلى فرصة ، والنكسة إلى قوة".

كما أعلن بايدن أن إدارته تصرفت لاستعادة الثقة في الديمقراطية وإظهار أنها قادرة على تحقيق نتائج.

وحول جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قال بايدن:"نحن نقوم بتطعيم البلاد. نحن نوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ونقدم نتائج حقيقية يمكن للأشخاص رؤيتها والشعور بها في حياتهم الخاصة".

وقال بايدن إن أكثر من 220 مليون أميركي تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الـ100 يوم من رئاسته، مشيرا إلى أن ما أنجز خلال هذه الأيام يعد أحد أكبر الإنجازات اللوجستية في تاريخ البلاد

وكشف بايدن أن إدارته في طريقها لخفض نسبة فقر الأطفال في الولايات المتحدة بمقدار النصف هذا العام، منوها إلى أن إدارته ستولد ملايين الوظائف ذات الدخل الجيد للأميركيين.

وكان البيت الأبيض أعلن مساء أمس أن تكلفة الخطة تقدر بنحو 8ر1 تريليون دولار، على مدار عشر سنوات، وسيتم تمويلها من خلال زيادة الضرائب وتحصيل أوسع نطاقا للضرائب المستحقة.

ووفقا لإدارة بايدن، فإن المقترح يتضمن استثمارات بنحو تريليون و 800 مليار دولار في تخفيضات ضريبية للعائلات.

ويخطط الرئيس على سبيل المثال لإنفاق 200 مليار دولار على تمويل عامين من التعليم ما قبل المدرسي لسن ثلاثة وأربعة أعوام.

كما يسعى بايدن، الديمقراطي، إلى توسيع الائتمان الضريبي المرتبط بالأطفال والمساعدة في تكاليف رعاية الأطفال، وفقا للدخل. كما ستصبح الإجازة المرضية مدفوعة الأجر وما يصل إلى ثلاثة أشهر من إجازة الأمومة هي القاعدة في الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن أنه سيعمل عن كثب مع حلفاء أمريكا لمواجهة التهديدات التي تشكلها برامج إيران وكوريا الشمالية النووية "من خلال الدبلوماسية والردع الصارم"، كما أن الولايات المتحدة "لا تريد نزاعا" مع الصين، مؤكدا أن بلاده تنافس الصين ودولا أخرى للفوز في القرن الـ21.