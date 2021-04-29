 حمد إبراهيم: لا ننظر لنتائج الوديات والكل جاهز لمواجهة الإنتاج - بوابة الشروق
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حمد إبراهيم: لا ننظر لنتائج الوديات والكل جاهز لمواجهة الإنتاج

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 5:00 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 5:00 ص

قال حمد إبراهيم المدرب العام للنادي الإسماعيلي، أن الجهاز الفني للفريق لا يركز علي النتيجة النهائية للمباريات الودية التي يخوضها الفريق، عكس تركيزه على إصلاح الأمور داخل صفوف الفريق قبل عودة المباريات الرسمية.

وأكد مدرب الدراويش في تصريحات إعلامية أن الفريق استعد بشكل جيد خلال الفترة الماضية، لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة التاسعة عشر من الدوري.

وأنهى حمد ابراهيم حديثه مشددًا على أن جميع لاعبوا الفريق متواجدين ويستعدون للمباراة بشكل طبيعي، على أن يقرر الجهاز الفني العناصر الأنسب و الأكثر جاهزية لخوض المواجهة الهامة للغاية في مسيرة الفريق خلال الفترة الحالية.

ويسعى الاسماعيلي للخروج من المأزق و الموقف الصعب و الغير معتاد الذي يمر به علي مستوي جدول ترتيب الدوري لهذا الموسم.


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