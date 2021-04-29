المملكة المتحدة تبلغ صندوق السكان بخفض 85% في إمدادات الصندوق

أبلغت حكومة المملكة المتحدة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهو وكالة الصحة الجنسية والإنجابية التابعة للأمم المتحدة، أنها تعتزم تنفيذ خفض بنسبة 85% تقريبا في إمدادات صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهو البرنامج الرئيسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان لتنظيم الأسرة لهذا العام. وهذا يعني أن المساهمة المتوقعة البالغة 154 مليون جنيه إسترليني (211 مليون دولار أمريكي) لعام 2021 سيتم تخفيضها الآن إلى حوالي 23 مليون جنيه إسترليني (32 مليون دولار أمريكي)، وهو تراجع عن الالتزامات المتفق عليها لبرنامج الإمدادات في عام 2020.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم اقتطاع 12 مليون جنيه إسترليني (17 مليون دولار أمريكي) من أموال التشغيل الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان. من المحتمل أيضًا أن تتأثر العديد من الاتفاقات على المستوى القطري.

وستكون هذه التخفيضات مدمرة للنساء والفتيات وعائلاتهن في جميع أنحاء العالم. فقد كان يمكن ل 130 مليون جنيه إسترليني (180 مليون دولار أمريكي) التي تم اقتطاعها من تمويل المملكة المتحدة أن تساعد شراكة إمدادات صندوق الأمم المتحدة للسكان في منع حوالي 250.000 حالة وفاة للأمهات والأطفال و14.6 مليون حالة حمل غير مقصود و4.3 مليون عملية إجهاض غير آمنة.