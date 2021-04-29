العمل الأمريكية: انخفاض طلبات الحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى منذ الإغلاق

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، انخفاض الطلبات الجديدة المُقدمة للحصول على تأمين ضد البطالة بمقدار 39,000 طلبا لتصل إلى 547,000 طلبا خلال الأسبوع الماضي، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد الأمريكي التعافي من الركود الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن مطالبات العاطلين عن العمل بالحصول على إعانات انخفضت خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ بداية عمليات الإغلاق الكامل على خلفية انتشار فيروس كورونا للأسبوع الثاني على التوالي.



وأشارت الصحيفة إلى أنه تقدم 133,319 أمريكيا آخر بطلب للحصول على إعانات البطالة الناجمة عن الوباء؛ وهو برنامج أُنشِئ لتقديم إعانات البطالة لعمال العربات والمقاولين وغيرهم ممن لا يستحقون التأمين التقليدي ضد البطالة.