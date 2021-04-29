الاتفاق السعودي يدرس تمديد عقد مبولحي

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ذكرت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم تدرس تمديد عقد الحارس الجزائري رايس مبولحي مع الفريق لمدة موسمين.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس أن إدارة النادي تدرس تمديد تعاقد مبولحي مع الفريق لمدة موسمين بعدما قدم الحارس الدولي مستويات جيدة مع الفريق.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن الإدارة ستجلس مع وكيل الحارس لتمديد عقده الذي ينتهي بعد الموسم القادم.

وذكرت الصحيفة أيضا أن الإستوني كارول ميتش، مدافع الفريق، سيكون أول الراحلين عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعدم قناعة خالد العطوي مدرب الاتفاق به.

من جانب آخر، مددت إدارة الاتفاق عقد عبد الله الخطيب، مدافع الفريق، لخمسة مواسم حتى 2026.

يذكر أن الاتفاق يحتل المركز الخامس برصيد 38 نقطة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).