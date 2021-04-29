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أعداد جريدة الشروق
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وزير النفط العراقي: اتفاق وشيك لاستيراد الغاز السوري

هديل هلال
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 2:40 م | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 2:40 م

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الخميس، عن اتفاق وشيك لاستيراد الغاز السوري، فيما أكد وزير النفط والثروات المعدنية السوري بسام طعمة وجود رؤى مستقبلي للتعاون بين البلدين.

 

ونقلًا عن وكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم الخميس، قال «الحبار» خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري، إن ملف الغاز تصدر مناقشات الاجتماع المشترك مع الوفد السوري برئاسة وزير النفط والثروات المعدنية السوري.

 

وأضاف أن «هناك اتفاقاً وشيكاً مع الجانب السوري لتوريد الغاز السوري إلى العراق»، ومن جانبه أكد وزير النفط والثروات المعدنية السوري خلال المؤتمر أن «هناك رؤى مستقبلية للتعاون بين البلدين».

 


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