وزير النفط العراقي: اتفاق وشيك لاستيراد الغاز السوري

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الخميس، عن اتفاق وشيك لاستيراد الغاز السوري، فيما أكد وزير النفط والثروات المعدنية السوري بسام طعمة وجود رؤى مستقبلي للتعاون بين البلدين.

ونقلًا عن وكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم الخميس، قال «الحبار» خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري، إن ملف الغاز تصدر مناقشات الاجتماع المشترك مع الوفد السوري برئاسة وزير النفط والثروات المعدنية السوري.

وأضاف أن «هناك اتفاقاً وشيكاً مع الجانب السوري لتوريد الغاز السوري إلى العراق»، ومن جانبه أكد وزير النفط والثروات المعدنية السوري خلال المؤتمر أن «هناك رؤى مستقبلية للتعاون بين البلدين».