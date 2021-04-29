محافظ كفر الشيخ: تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بأعلى معايير الجودة

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تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال الرصف لطريق 36 المنصور بالأبعادية بطول 1400متر وعرض 8 أمتار، وذلك لرفع كفاءة الطريق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، رصف طريق دروسلى/ أجيون بقرية أبو دراز، وذلك لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين.

وشدد اللواء جمال نور محافظ كفرالشيخ، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات.

ووجه برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بجميع القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم، من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها، وتنفيذها وفقًا للجداول الزمنية الموضوعة.