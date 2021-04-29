السماح لثلاثة من طاقم سفينة إيفر جيفن بمغادرة مصر إلى بلادهم

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وافقت سلطات قناة السويس على السماح بمغادرة ثلاثة من أفراد طاقم سفينة الشحن العملاقة إيفر جيفن التي علقت في الممر المائي الشهر الماضي، حسبما قالت شركة إدارة السفينة، اليوم الخميس.

وتم تعويم سفينة الحاويات التي ترفع علم بنما في 29 مارس، بعد ستة أيام من جنوحها خلال عاصفة ترابية وسدت مجرى القناة، أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم.

وترسو السفينة التي يبلغ طولها 400 متر الآن في منطقة البحيرات المرة، وهي جزء أوسع من القناة. وتم احتجازها بسبب خلاف مع ملاكها بشأن مطالبة هيئة قناة السويس بالتعويض.

وقالت شركة "برنارد شولته شيب مانجمنت" المشغلة للسفينة اليوم إن التأخير في السماح للسفينة بالمغادرة يعني أنه من المقرر الآن السماح بمغادرة ثلاثة من أفراد الطاقم.

وأضافت الشركة في بيان على الإنترنت أن "هيئة قناة السويس وافقت على طلبات السماح لبعض أفراد الطاقم بالمغادرة".

ولم يصدر تصريح فوري من هيئة قناة السويس بهذا الشأن.

وقالت هيئة قناة السويس في وقت سابق من الشهر الجاري إنها وافقت على طلب من ملاك السفينة للسماح لاثنين من أفراد الطاقم بالمغادرة إلى بلادهما "بسبب ظروف شخصية طارئة".

وذكرت شركة "برنارد شولته شيب مانجمنت" إنه يوجد حاليا 25 من أفراد الطاقم الهندي على متن السفينة وجميعهم بصحة جيدة.

وقال إيان بيفريدج الرئيس التنفيذي لشركة برنارد شولته شيب مانجمنت: "ما زالت سلامة طاقمنا ورفاهيته على رأس أولوياتنا. نحن على اتصال منتظم معهم ومع عائلاتهم، ونقدم كل الدعم اللازم".