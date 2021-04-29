رويترز: صندوق الثروة الصيني يتفاوض لشراء 1% من أرامكو السعودية

ذكرت مصادر مطلعة أن مستثمرين صينيين بقيادة صندوق الثروة الصيني "سي إي سي" دخلوا في مفاوضات مع شركة النفط السعودية أرامكو لشراء حصة 1% في الشركة تقدر قيمتها بـ19 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة رويترز .

كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال في تصريحات تليفزيونية، أمس الثلاثاء، إن السعودية تجري مناقشات لبيع حصة 1% من أرامكو لشركة طاقة عالمية رائدة، وقد تبيع المزيد من الأسهم، بما في ذلك لمستثمرين دوليين خلال العام أو العامين المقبلين.

وأفادت عدة مصادر لرويترز، بأن المناقشات والمحادثات تجري في الوقت الذي تستعد فيه أرامكو -أكبر شركة نفط في العالم- لبيع شريحة من أعمالها لمستثمرين دوليين، حيث ذكر أحد المصادر أن صندوق الثروة الصيني يتصدر قائمة المستثمرين.

وقال مصدر آخر -رفض الكشف عن هويته- إن أرامكو كانت على اتصال بمستثمرين صينيين لبضع سنوات وأن مؤسسة الاستثمار الصينية (صندوق الثروة الصيني) هي المستثمر الأكثر ترجيحًا.

وأفاد مصدر ثالث، مقرب من أرامكو، بأن للمملكة علاقات وثيقة مع الصين، حيث احتفظت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بمكانتها كأكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر الـ7 على التوالي في مارس.

وقال مصدر آخر إنه قبل انتشار جائحة كوفيد-19، قامت أرامكو بجولة في أنحاء الصين بحثًا عن مستثمرين، وتحدثت إلى جميع مستثمري الدولة الرئيسيين بأموال خارجية.

كان ولي العهد السعودي، أكد وجود محادثات جارية مع شركات أخرى لشراء حصص مختلفة ويمكن تحويل جزء من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجزء مدرج في البورصة السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن أرامكو أدرجت في البورصة السعودية في أواخر 2019، وجمعت 25.6 مليار دولار في الاكتتاب العام، ثم باعت لاحقًا المزيد من الأسهم بموجب "الخيار البديل" لرفع الإجمالي إلى 29.4 مليار دولار.

وتدرس الشركة عددًا من الخطط بغرض تنويع مصادر الدخل والتمويل خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من أصولها بكل السبل الممكنة، بالتزامن مع مساعي كبرى شركات النفط والغاز في العالم إلى خفض الإنفاق، للتعافي من أثار أزمة فيروس كورونا، التي أثّرت سلبًا في الطلب على النفط وأسعاره.

وتدرس أرامكو مقترحات عدة للاستفادة من عمليات أصول النفط والغاز، على غرار صفقات البنية التحتية التي وقّعتها شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، خلال العامين الماضيين، وجمعت من ورائها مليارات الدولارات.