قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي لا تحمل المواطن أي أعباء، بل على العكس تماما سيشعر المواطن بتحسن على المدى المتوسط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنمج «مساءdmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي استهدفت برامج الإصلاح المالي والنقدي، والتي يكون لها بعض التكلفة على المدى القصير في كل دول العالم، مشيرة إلى أن الإصلاح الهيكلي يستهدف استدامة النمو الاقتصادي، وامتصاصه للصدمات بشكل أكبر.

وأشارت إلى عقد أكثر من 50 لقاءً مع خبراء بشكل منفرد أو عن طريق إجراء حوارات مجتمعية تم دراستها وتحليلها ومناقشتها مع الوزارات المعنية، مضيفة أن خطة برنامج الإصلاح الهيكلي قصيرة المدى تستمر حتى 18 شهرًا، ومتوسطة المدة 3 سنوات، و5 سنوات للخطة طويلة المدى.

وذكرت أن هناك عدد من المحاور الداعمة لخطة الإصلاح الهيكلي أولها محور سوق العمل، ثانيها تهيئة بيئة العمل والذي يشارك فيه القطاع الخاص، والمحور الأخير خاص بالحوكمة وتطوير منظومة الإدارة على مستوى الحكومة والتحول الرقمي في الخدمات، فضلًا عن تدعيم دور المرأة في مراكز دعم واتخاذ القرار.

