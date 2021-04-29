متوسط الأعمار في شرق ألمانيا يقترب من مستوياتها في غربها

انتهت نتائج دراسة جديدة إلى أن متوسط أعمار سكان شرق ألمانيا اقترب من مستواه في غرب ألمانيا، وذلك بعد مضي أكثر من 30 عاما على الوحدة الألمانية.

وأوضح خبراء المعهد الاتحادي لأبحاث السكان (بي آي بي)، أن متوسط أعمار الرجال في شرق ألمانيا يقل بمقدار نحو عام وشهرين مقارنة بمتوسط أعمارهم في غرب البلاد، وأضاف الخبراء أن متوسط أعمار النساء تساوى تماما بين سكان شطري ألمانيا.

ويتركز الفارق حاليا بين شرق وغرب ألمانيا في معدل الوفيات ولاسيما بين الرجال المولودين في الفترة بين 1950 حتى 1970 أي الذين تتراوح أعمارهم اليوم بين 50 إلى 70 عاما.

وقال ميشائيل موليشن، أحد معدي الدراسة: "معدلات الوفيات بين الرجال من هذه الشريحة العمرية والمرتبطة بأسباب لها علاقة بزيادة تعاطي الكحول أو التدخين، لا تزال مرتفعة نسبيا حتى اليوم".

ووفقا للمعهد، فإن معدلات الوفيات ولاسيما في الشريحة العمرية التي تزيد عن 60 عاما في شرق ألمانيا في الثمانينيات كانت أعلى منها في غرب البلاد ولاسيما حالات الوفاة التي لها علاقة بأمراض الدورة الدموية والقلب مثل الأزمة القلبية والسكتة الدماغية، غير أن هذا التفاوت في معدلات الوفاة بين الأشخاص كبار السن -وبين النساء بوجه عام- مع غرب ألمانيا أمكن تقليصه بشكل سريع نسبيا بعد الوحدة.

غير أن الباحين تشككوا في إمكانية القضاء على التفاوت في متوسط أعمار السكان في شرق وغرب البلاد بشكل تام في المستقبل القريب، مشيرين إلى أن المرحلة الطويلة من الارتفاع الهيكلي في البطالة في شرق ألمانيا سيؤدي في العقود المقبلة إلى زيادة الفروق بين شطري البلاد في مقدار المعاش وهو ما سيؤثر سلبا على تطور متوسط العمر في شرق البلاد مقارنة بغربها.