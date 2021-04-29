روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى الهند لمكافحة كورونا

أرسلت روسيا شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى الهند التي تكافح تفشي فيروس كورونا المستجد على نطاق غير مسبوق في أراضيها.

وأوضحت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، أنه تم نقل الشحنة التي تضم أدوية ومنتجات ومعدات طبية يزيد وزنها الإجمالي على 22 طنا إلى العاصمة الهندية نيودلهي على متن طائرتي شحن من طراز "إيل-76" تابعتين لوزارة الطوارئ الروسية.

وأضافت أن هذه المساعدات تم إرسالها ضمن جهود محاربة تفشي الفيروس التاجي المستجد، ووفقا لقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أجرى أمس الأربعاء مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.