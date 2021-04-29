نتداول في كثير من الأحيان لوحات فنية تنال الإعجاب أو تلفت الانتباه أو نرى فيها معنى يصل إلى قلوبنا ويدعوا عقلنا للتفكير، وتعد المساحات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي مكان مناسب لمشاركة هذه اللوحات منا من يعلم مبدعها ومنا يكتفي بالنظر لها أو الاحتفاظ بها، وفي هذه السلسلة نتعرف على بعض من اللوحات التشكيلية وصناعها.

صورة 17

إنها لوحة "صلاة الصباح"، وهي تنتمي للوحات الاستشراقية، للرسام النمساوي لودفيغ دويتش، يعبر فيها عن استحضار قوي ونبيل لشعائر ودين العالم الإسلامي، وتصور رجلاً مستغرقًا في التأمل باتجاه القِبلة، الكعبة المشرفة في مكة المكرمة.

يركز الرسام في اللوحة على أدق التفاصيل المرتبطة بطقوس الصلاة، مثل ترك الحذاء، ووضع العتاد إلى الجوار أثناء إقامة الصلاة، وحرصه على اختيار وضع التكبير للرجل الذي يصلي، ويمنح اللوحة حالة من الحركة أكثر، والاهتمام بنقوش المكان من حوله وسجادة الصلاة.

وكان يحرص دويتش على التركيز على الموضوعات ذات الجودة السردية أو القصصية، واتخذ منهجًا أكثر حداثة، غالبًا ما يوصف بالواقعية الوثائقية، من خلال عزل وتدقيق لحظات معينة، والتركيز على الفردية، وليست اللوحات الجماعية.

حفلت لوحات دويتش بشخصياته الفردية المرصودة ببراعة، واستخدم أسلوبًا صارمًا ومن المحتمل أنه استعان بعدسة مكبرة لتحقيق المستوى الدقيق للغاية من التفاصيل الواضحة في أعماله، بحسب موقع "آرت رينوال".

لودفيغ دويتش، هو مستشرق وفنان نمساوي، من مواليد عام 1855 وتوفي عام 1935، كان والده ممولاً وأحد رجال البلاط الإمبراطوري النمساوي، درس في أكاديمية الفنون الجميلة النمساوية، ثم انتقل في عام 1878، إلى باريس وأصبح مغرماً بفكرة الاستشراق.

كان يرسم الكُتاب والحُراس، والبائعون بمفردهم، والمصلون، من خلال تقديم حالة فردية واحدة وإبراز كل تفاصيلها، الملبس والعمل والمكان المتواجد فيه بزخارفه الدقيقة، والأسلحة إن وجدت.

والاستشراق اصطلاحاً هو مفهوم عام يطلق عادة على اتجاه فكري يُعنى بدراسة الحياة الحضارية للأمم الشرقية بصفة عامة، ودراسة حضارة الإسلام والعرب بصفة خاصة، أو اهتمام علماء الغرب بعلوم المسلمين، ومجموعة المعارف التي تتعلق بالشعوب الشرقية ولغاتهم وتاريخهم وحضارتهم.

ويوجد كثير من المستشرقين الذين خصصوا عدد ضخم من لوحاتهم للتعبير عن الصلاة لدى المسلمين وعلى رأسهم الرسام جان ليون جيروم، الذي قدم أكثر من لوحة تحت عنوان "صلاة في المسجد".