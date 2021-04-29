استقبل البرلماني السابق الدكتور سمير رشاد ابو طالب الأمين العام لحزب حماة الوطن بالمنيا، اللواء الدكتور محمد عمر الأمين العام لحزب حماة الوطن لمحافظات شمال الصعيد.

وكان الدكتور سمير رشاد ابو طالب قد أعد مائدة فطار جماعية لقاده الحزب بمحافظة المنيا، وبعد السياسيين والتنفيذيين والإعلاميين، وترأس المائدة اللواء الدكتور محمد عامر امين عام الحزب لشمال الصعيد والمستشار خالد حلبي وحسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام فلاحيين مصر، و وبعض الضيوف من كبار رجال الدولة بالمنيا.

ومن المقرر عقد اجتماعا موسعا بعد قليل، مع قاده وأعضاء الحزب بمقر الحزب بمدينة المنيا، لبحث ومناقشة بعض الأمور السياسية والمطروحة علي الساحة السياسية، وسبل دعم الدولة المصرية والوقوف بجانب القيادة السياسية الحكيمة.