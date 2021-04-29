تنتظر طالبة الطب ذات الـ17 عاما هدى كثام، بلهفة آراء المحكمين من الروائيين حول روايتها للأطفال "مطر الموت" في إحدى أندية الكتاب الكردستانية التي ظهرت خلال عام 2021 كظاهرة جديدة تبعث الروح في الأدب والرواية الكردية.

وبحسب فرانس برس، فقد شهد العام الحالي خروج 8 أندية كتاب في كردستان العراق والتي تفتح المجال للكتاب من الشباب لإطلاق العنان لخيالهم الروائي والأدبي.

ويقول غورين صباح الحاصل على الدكتوراة من جامعة كانزس الأمريكية، ومؤسس أول نادي كتاب بالمنطقة يناير الماضي، إن أندية الكتب بمثابة مدرسة لتنوير عقول الشباب.

وأضاف إن الشباب يبحثون عن المفر من واقع الفقر والبطالة والمجتمع المتحفظ الصارم فكما يجد البعض المهرب في مباريات كرة القدم يجد البعض الآخر ذلك المهرب في الكتاب والقصة.

ويقول بكتير فاروق، مدرس الأدب الكردي، إن أكراد العراق لا يملكون ذلك جواز السفر الذي تفتح له جميع البلدان أبوابها لذلك بإمكانهم السفر لأية دولة عبر قصة يقرؤونها.

ويعاني الأدب الكردي، المنشور باللهجتين الكرمنجية والسورانية من شح الانتشار خارج كردستان لقلة مبادرات الترجمة ولكن مؤسسة نيوساير الكردية المتمركزة في العاصمة الدنيماركية كوبنهيجن أخذت على عاتقها تنظيم منافسات بين الكتاب الكردستانيين ومنح 3 جوائز سنويا لروايات وقصائد يتم ترجمتها لاحقا للدنماركية والإنجليزية والفارسية.

ونجحت رواية صباح التي تتناول قضية الانتحار الشائعة بكردستان عن طريق أدب الخيال العلمي جائزة هذا العام، وقد حصدت الرواية عدد قراءات هائل بكردستان بعد نفاذ أولى طبعاتها خلال شهر ونصف من النشر.