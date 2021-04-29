تركيا تعلن إحباط «عملية إرهابية» في محطة حافلات بإسطنبول

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أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن فرق الأمن ضبطت 5 كيلوجرامات متفجرات وأحبطت "عملية إرهابية" لحزب العمال الكردستاني، في محطة حافلات بإسطنبول.

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية أجرتها مع صويلو قناة "إن تي في" المحلية، الأربعاء، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وقال إن "فرق الأمن ضبطت 5 كيلوجرامات متفجرات وضعها إرهابيو منظمة بي كا كا تحت إحدى المركبات"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

وتابع: "اليوم جلب عناصر بي كا كا الإرهابية متفجرات إلى إسطنبول، ونتيجة للمراقبة الدقيقة لأفراد شرطتنا واستخباراتنا في محطة الحافلات اكتشفوا وجود 5 كيلوجرامات متفجرات موضوعة تحت مركبة في المحطة، وتم إلقاء القبض على من وضعوها".

وأضاف: "تم إبطال مفعول المتفجرات. كان الهدف محطة الحافلات". ووصف العملية بـ"الكبيرة والمهمة".