مئات المصابين بسلالات كورونا الجديدة بين العائدين إلى كندا

أعلنت وكالة الصحة العامة الكندية، اليوم الأربعاء، إصابة مئات الأشخاص من بين المسافرين العائدين مؤخرا إلى كندا بسلالات فيروس كورنا الجديدة والمثيرة للقلق.

وتظهر البيانات التي أصدرتها الوكالة أنه اعتبارًا من 22 أبريل، كان اختبار 557 شخصا إيجابيا لسلالات مثيرة للقلق، بما في ذلك 518 من السلالة التي تم تحديدها لأول مرة في المملكة المتحدة، و27 من السلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا و12 من السلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في البرازيل.

وتظهر البيانات، التي أعلنتها وكالة الصحة، في الفترة بين 22 فبراير و11 أبريل، أن نتائج اختبار 2018 مسافرًا عائدًا إيجابية عند وصولهم إلى البلاد، وهذا يمثل حوالي 1% من الوافدين.

وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة الفيدرالية لضغوط لاتخاذ المزيد من الخطوات لمنع السلالات الجديدة من الدخول إلى البلاد.