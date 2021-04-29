وزير التشغيل الموريتاني: الحكومة وفرت 20 ألف فرصة عمل العام الحالي

أعلن وزير التشغيل الموريتاني الطالب ولد سيدي أحمد، أن حكومة بلاده نجحت العام الحالي في توفير 20 ألف فرصة عمل رغم الظروف الصعبة المتمثلة في انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير الموريتاني -في تصريح صحفي اليوم الخميس- إن فرص العمل ستتضاعف في الفترة القادمة، مشددًا على ضرورة توجيه الشباب للعمل في القطاعات الحيوية لما توفره من فرص عمل متنوعة.

وأضاف أنه تم إدخال إصلاحات جوهرية على وكالة تشغيل الشباب، التي ستستأنف عملها بداية شهر مايو القادم في جميع أنحاء البلاد، من خلال توجيه الباحثين عن العمل إلى الوظائف الخالية.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تتزامن مع أربعة برامج هامة للتشغيل وكذلك صندوق للمقاولات الصغيرة وآخر خاص بخريجي الجامعات، والذي يمثل فرصة ثمينة لهم.