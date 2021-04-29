تايلاند: تدابير أكثر صرامة في مواجهة موجة جديدة من كورونا

قال مسؤولون اليوم الخميس، إن تايلاند ستفرض إجراءات أكثر صرامة مطلع الأسبوع المقبل للقضاء على أحدث موجة تفشي لفيروس كورونا المستجد.

ولن يتم السماح للمطاعم في ستة أقاليم، بينها العاصمة بانكوك، وتشونبوري، وتشاينج ماي في الشمال، بتقديم خدمات تناول الطعام بالداخل، ولكن يمكن أن تكون مفتوحة فقط للطلبات الخارجية (التوصيل) حتى التاسعة مساء.

وقال المتحدث باسم قوة العمل المعنية بمكافحة فيروس كورونا، تاويسين فيسانويوتين، اليوم الخميس إن الإجراءات المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد غد السبت، تجعل ارتداء الكمامات إلزاميا في الأماكن العامة بأنحاء البلاد، وتشمل حظرا على تجمع أكثر من عشرين شخصا معا.