تايوان تجلي 400 شخص من فندق مخصص للحجر الصحي بعد إصابة موظف بكورونا

جرى اليوم الخميس، إجلاء أكثر من 400 شخص من فندق مخصص للحجر الصحي لمراكز حجر أخرى، عقب إصابة موظف بالفندق بفيروس كورونا.

وأفاد مركز السيطرة على الأوبئة المركزي في تايوان بأن هذه أول حالة إصابة بالفيروس لموظف يعمل في فندق مخصص للحجر الصحي.

ويعمل الموظف، وهو في الاربعينيات من عمره، وليس لديه تاريخ سفر في الخارج، في فندق بالقرب من مطار تاويوان الدولي في شمال تايوان.

وقال وزير الصحة شين شيه شونج، الذي يترأس مركز السيطرة على الأوبئة في مؤتمر صحفي إن المريض كان يعاني من السعال وضيق في التنفس منذ 17 أبريل الجاري، وقد زار عيادات محلية ثلاث مرات. وقد تأكد إصابته بالالتهاب الرئوي أمس الأول الثلاثاء في مستشفى، وبعد ذلك ثبتت إصابته بفيروس كورونا اليوم الخميس.

قال شين إن المريض، الذي يتلقى العلاج حاليا في وحدة الرعاية المركزة، ربما يكون قد نشر الفيروس منذ 15 أبريل الجاري.

وقد تأكد في السابق إصابة ستة طيارين مقيمين بفندق الحجر الصحي بفيروس كورونا، ومازال مصدر العدوى قيد التحقيق.

وقد التقط بعض من أفراد أسر الطيارين العدوى.

وأضاف شين: نشتبه في أن سلسلة العدوى ربما تكون في الفندق، موضحا أنه يتم إجراء تحقيق شامل من أجل احتواء الفيروس.

وقد سجلت تايوان حتى الآن 1121 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 84 حالة عدوى محلية، كما سجلت 12 حالة وفاة بالفيروس.