 فيديو.. الصين تطلق الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية المستقبلية - بوابة الشروق
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فيديو.. الصين تطلق الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية المستقبلية

هديل هلال
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 3:02 م | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 3:02 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد عملية إطلاق صاروخ النقل الصيني Changzheng-5B وعلى متنه الوحدة الأساسية لمحطتها الفضائية المستقبلية.

 

ويبلغ طول الوحدة الأساسية للمحطة الصينية الفضائية المستقبلية 16.6 م، وقطرها 4.2 م، وتعتبر أكبر مركبة فضائية تصنعها الصين. وتحتوي هذه الوحدة على مركز التحكم والإدارة وغرف إقامة الطاقم (حجمها حوالي 50 مترا مكعبا) كما ستجرى فيها بعض التجارب العلمية والتكنولوجية.

 

وقد أطلقت الصين على محطتها الفضائية اسم Tiangong (القصر السماوي)، وسيكون وزنها حوالي 66 طنا وتكون على شكل حرف Тـ تتوسطها المقصورة الرئيسية تربط إلى جانبيها الوحدتين Wentian وMengtian التي يبلغ وزن كل منها أكثر من 20 طنا. ومن المقرر إطلاق الوحدتين إلى الفضاء عام 2022.


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