 القباج: نحن في لحظة تاريخية من الاستثمار الحقيقي في البشر - بوابة الشروق
الخميس 29 أبريل 2021 1:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

قبل صدور القرار الرسمي.. ما رأيك في مقترح تحريك إجازة شم النسيم حتى الخميس 6 مايو؟
النتـائـج تصويت

القباج: نحن في لحظة تاريخية من الاستثمار الحقيقي في البشر

علي كمال
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 12:15 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 12:15 ص

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إننا نعمل بشكل كبير على القوي الناعمة، ونومن بأن الإعلام له قضية تنموية ستظهر جليا في الأيام القادمة.

وأضافت القباج: "نحن في لحظة تاريخية من الاستثمار الحقيقي في البشر، بالتزامن مع برامج تطوير القري المصرية التي أطلقه الرئيس السيسي حتى يتم بناء مصر بسواعد أبنائها".

وأوضحت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي في الفترة السابقة كانت تركز حول الموضوعات الفقر وهو تناول إيجابي، وهناك موضوعات أخرى كثيرة مكملة منها موضوعات الصحة، التعليم، والسكن.

وتابعت القباج أننا "نعمل أيضا علي المرأة كمحور حقيقي وأساسي للأسرة المصرية، وخاصة تشغيل المرأة المصرية وخفض الدور الإنجابي، ومسألة تنظيم الأسرة" .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك