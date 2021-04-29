قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إننا نعمل بشكل كبير على القوي الناعمة، ونومن بأن الإعلام له قضية تنموية ستظهر جليا في الأيام القادمة.

وأضافت القباج: "نحن في لحظة تاريخية من الاستثمار الحقيقي في البشر، بالتزامن مع برامج تطوير القري المصرية التي أطلقه الرئيس السيسي حتى يتم بناء مصر بسواعد أبنائها".

وأوضحت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي في الفترة السابقة كانت تركز حول الموضوعات الفقر وهو تناول إيجابي، وهناك موضوعات أخرى كثيرة مكملة منها موضوعات الصحة، التعليم، والسكن.

وتابعت القباج أننا "نعمل أيضا علي المرأة كمحور حقيقي وأساسي للأسرة المصرية، وخاصة تشغيل المرأة المصرية وخفض الدور الإنجابي، ومسألة تنظيم الأسرة" .