ارتفاع حركة البضائع في ميناء روتردام خلال الربع الأول

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء نموا كبيرا في حركة البضائع في ميناء روتردام الهولندي أكبر موانئ أوروبا خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

زادت كمية البضائع التي تم تداولها في الميناء خلال الربع الأول بنسبة 3% سنويا إلى 8ر115 مليون طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما أدت جائحة فيروس كورونا المستجد إلى اضطراب شديد في حركة التجارة إلى أوروبا.

وذكر بيان صدر اليوم "على سبيل المثال يستعد ميناء روتردام لاتخاذ خطوة جديدة في طريق التعافي من التراجع الذي سجله طوال 2020 كنتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد".

وقال ألارد كاستلين رئيس الميناء إن أكبر تحدي يواجه ميناء روتردام حاليا هو اضطراب حركة الإمدادات البحرية في أعقاب إغلاق قناة السويس لمدة أسبوع في الشهر الماضي نتيجة جنوح إحدى السفن العملاقة في القناة. وخلال تلك الفترة تأخرت رحلة مئات السفن المارة بقناة السويس.

يذكر أن كمية البضائع التي تتحرك عبر الموانئ العالمية تمثل مؤشرا مهما على حالة الاقتصاد العالمي. وكان ميناء روتردام قد سجل تراجعا في كمية البضائع التي تداولها خلال العام الماضي بنسبة 9ر6% سنويا.