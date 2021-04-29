محافظ أسيوط: تكثيف الحملات على المطاعم والكافيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية صباحًا ومساءً على المطاعم والكافيهات والمحال والمولات التجارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والوقوف على مدي الالتزام بتنفيذ التعليمات والعمل بطاقة 25 % ومنع الأرجيلة "الشيشة"، واتباع كافة القواعد وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها واتخذتها الدولة في هذا الشأن.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وغير الملتزمين بالتعليمات والقرارات الصادرة من قبل رئاسة مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة ازمة كورونا.

وألزم باستمرار حملات التوعوية أيضا وتوزيع منشورات للتعريف بكيفية بالوقاية من المرض والبعد عن التجمعات والأماكن المزدحمة ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة وارتداء الكمامة بصفة مستمرة.

وفي هذا الإطار وتنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط، شن المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة حملة مسائية مفاجئة بنطاق حي غرب مدينة أسيوط استهدفت مناطق المعلمين والأربعين، حيث تم المرور على المقاهي والكافتيريات والمطاعم لمتابعة مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع تقديم الشيشة لروادها والعمل بطاقة 25%؛ للحد من انتشار فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا، وضبط ومصادرة عدد من الشيش من المقاهي وإيداعها مخازن الحي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها لمخالفتها تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ تنفيذاَ لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

كما تضمنت الحملة التشديد على ارتداء الكمامات الواقية بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأثناء فترة ترددهم بجميع الأماكن العامة المغلقة التى تستقبل الجمهور وتطبيق الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري؛ للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

كما وجه محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المحافظة كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس، والعمل المكثف ليلًا ونهارًا في كافة الأنحاء، بالإضافة إلى نشر الرسائل التوعوية التثقيفية بالمصالح الحكومية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحة وسلامة جميع العاملين والمترددين من متلقي الخدمة.