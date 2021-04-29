 أمريكا تطلب من مواطنيها مغادرة الهند في أسرع وقت ممكن - بوابة الشروق
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أمريكا تطلب من مواطنيها مغادرة الهند في أسرع وقت ممكن

(د ب ا)
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 12:04 م | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 12:04 م

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من مواطنيها بالخروج في أسرع وقت ممكن من الهند، التي تواجه أسوأ تفش لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن وزارة الخارجية، أصدرت منشور سفر من الدرجة الرابعة، وهو الأعلى درجة من بين مثل هذه المنشورات التي تصدرها، تطلب فيه من المواطنين الأمريكيين "عدم السفر للهند أو المغادرة في أسرع وقت ممكن".

ويذكر أن الهند تسجل منذ أكثر من أسبوع حالات إصابة يومية تتجاوز 300 ألف حالة، مما أدى لتعرض القطاع الصحي للضغط الشديد بالإضافة إلى نقص الأكسجين.

وحظرت عدة دول السفر من وإلى الهند ومنها الفلبين وبلجيكا والهند.

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